Bediha Gün, bronz madalya maçını kaybetti
Kazakistan'daki Dünya Kadınlar Güreş Şampiyonasında Milli sporcu Bediha Gün, 55 kiloda bronz madalya maçını kaybetti
ANKARA (AA) - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Bediha Gün, kadınlar 55 kiloda 5. oldu.
Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun 5. gününde Bediha Gün, kadınlar 55 kilo bronz madalya maçında Moğolistan'dan Bolortuya Bat Ochir ile karşılaştı.
İlk yarıyı 6-3 geride kapatan milli güreşçi, 9-6 öne geçmesine rağmen son bölümde verdiği puanlarla rakibine 12-9 yenildi.
Bat Ochir bronz madalya kazanırken, Bediha organizasyonu sıkletinde 5. sırada tamamladı.
Şampiyonada dün Alman Annika Wendle'yi 11-0, Ukraynalı Iryna Husyak'ı 14-4 sayı tuşuyla yenen milli sporcu, yarı finalde ABD'li Jacarra Gwenisha Winchester'a mağlup olmuştu.
Öte yandan 65 kilo çeyrek final maçında Azerbaycanlı Elis Manolova'ya yenilen Kadriye Aksoy, rakibinin finale yükselememesiyle elendi.
Türkiye'yi yarın kadınlarda 62 kiloda Cansu Aksoy, 68 kiloda Buse Tosun, erkeklerde ise 57 kiloda son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan temsil edecek.
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