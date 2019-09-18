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Bediha Gün dünya beşincisi

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi kadınlar 55 kg’da temsil eden Bediha Gün, bronz madalya mücadelesinde Moğolistan’dan Bolortuya Bat Ochir’a 12-9 mağlup olarak dünya beşincisi oldu.

Spor 18.09.2019, 17:09 18.09.2019, 17:29
Bediha Gün dünya beşincisi
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Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi kadınlar 55 kg’da temsil eden Bediha Gün, bronz madalya mücadelesinde Moğolistan’dan Bolortuya Bat Ochir’a 12-9 mağlup olarak dünya beşincisi oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 57, 59, 65,76 kilolarda eleme ve çeyrek final müsabakaları yapıldı. Türkiye’yi 65 kg’da temsil eden Kadriye Aksoy, Gineli Fatoumata Yarie Camara’yı 4-4 sona eren maçta puan avantajıyla yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli güreşçi, çeyrek finalde Azeri Elis Manolova’ya mağlup oldu.

57 kg’da Elif Jale Yeşilırmak ilk maçında Belarus Iryna Kurachkina karşısında uzun süre önde götürdüğü maçı son saniyelerde verdiği puanlarla 6-3 kaybetti. Rakibi bir üst turda yenildiği için Elif Jale Yeşilırmak şampiyonaya veda etti.

59 kg’da Elif Yanık ilk maçında Alman Sandra Paruszewki’ye 6-3 yenildi. Alman güreşçi çeyrek finalde kaybedince Elif Yanık veda etti.

76 kg’da Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar ilk maçında Çinli Qian Zhou’ya son saniyelerde verdiği puanlarla yenildi. Çinli güreşçi çeyrek finalde yenilince Yasemin Adar şampiyonaya veda etmiş oldu.

Serbest güreşçilerimiz mindere çıkıyor

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda yarın kadınlarda 62, 68 ve serbest stilde 57, 65 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak. Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçiler ve rakipleri şunlar:

Kadınlar:

62 Kg: Cansu Aksoy - Jiae Choi (Kore)

68 Kg: Buse Tosun - Anna Jenny Eva Maria Fransson (İsveç)

Serbest Güreş:

57 Kg: Süleyman Atlı - Shaofeng Liang (Çin)

65 Kg: Selahattin Kılıçsallayan - Ivan Guidea (Romanya)

(İHA)

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