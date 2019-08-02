Belek, Gloria Cup 2019 şölenine hazırlanıyor

Antalya Belek’te yer alan Gloria Sports Arena’nın (GSA) ev sahipliğinde, Smart Casual Event’ın organizatörlüğünde 15-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Gloria Cup’ın basın toplantısı, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) İstanbul Levent’teki Merkez Binası’nda gerçekleşti.

Bu sezon voleybol, basketbol ve atletizm branşlarında Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenecek Gloria Cup 2019’un basın toplantısına; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TAF Başkanı Fatih Çintimar, Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Smart Casual Event CEO’su Mert Osman Can ve basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir; Gloria Cup 2018’de dünyaca ünlü takım ve sporcuların katılımıyla voleybol, atletizm ve basketbol branşlarında kıyasıya bir mücadeleye tanıklık ettiklerini ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi..

ÜNLÜ TAKIMLAR KATILACAK

Özdemir, “Profesyonel sporcu ve takımlar için benzersiz bir deneyim sunan, Avrupa’nın en geniş kapsamlı spor oteli Gloria Sports Arena olarak bu yıl 3. Kez Gloria Cup’a ev sahipliği yapmaya karar verdik. Heyecanımız çok yüksek. Bu yıl da 3 branşta başarısını kanıtlamış dünyaca ünlü sporcular ve takımlar Gloria Sports Arena’nın ayrıcalıklı atmosferinde mücadele edecekler. İlk olarak 15 -17 Ağustos tarihlerinde Gloria Cup Voleybol Turnuvası, ardından 11 – 15 Eylül tarihleri arasında Gloria Cup Basketbol ve 1 gün sonra 16 Eylül’de ise Gloria Cup Atletizm Şampiyonası gerçekleşecek” dedi.

VOLEYBOLDA ZORLU RAKİPLER VAR

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; “Spor ile özdeşlemiş bir kent haline gelen Antalya’da bu yıl 15-17 Ağustos tarihlerinde 3.sü düzenlenecek Gloria Cup turnuvasına katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu seneki Gloria Cup’ta Sırbistan, İtalya, Hırvatistan gibi Avrupa’nın en önemli takımları ile mücadele edeceğiz. Turnuva bu yıl, A Kadın Voleybol Takımımızın mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası öncesinde son prova olması özelliği ile de büyük önem taşıyor. Tüm Antalyalı voleybol severleri Milli Takımımızı desteklemeye ve izlemeye davet ediyorum” dedi.

GÜZEL BİR ORGANİZASYON

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Ülkemizin hem milli takımlar hem de kulüpler düzeyinde üç başarılı federasyonu olarak burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepimiz gece gündüz demeden ülke sporunun daha iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz. Şimdi de güzel bir organizasyon bizleri bekliyor. Gloria Sports Arena, Avrupa’nın en iyi tesislerinden bir tanesi. 50 farklı branşa hizmet edebilecek kapasitede. Umarım bu tarz tesisleri önümüzdeki süreçlerde ülkemize kazandırmaya devam ederiz. Gloria Cup 2019’da mücadele edecek tüm takımlara, sporculara ve antrenörlere sakatlıksız, herkesin keyif alabileceği bir organizasyon diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÇİNTİMAR’DAN TEŞEKKÜR

Gloria Sports Arena’nın beş yıl önce kuruluş aşamasında kendisinin de yeni federasyon başkanı olduğunu hatırlatan Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, bu süre içinde tesisin dünyanın en iyilerinden biri haline geldiğine bizzat şahitlik ettiğini söyledi. Çintimar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederken, etkinlik kapsamındaki atletizm müsakaları hakkında bilgi verdi. Gloria Cup’ın Doha’daki Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık olduğunu belirkten TAF Başkanı, yarışmalarda 30’a yakın ülkeden dünya ve Avrupa şampiyonu isimlerin boy göstereceğini açıkladı.

Gloria Sports Arena’daki atletizm yarışmaları 10 branşta yapılacak. 16 Eylül’deki atletizm yarışmalarında Türkiye’den Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Mizgin Ay, Eda Tuğsuz, Necati Er gibi isimlerin de aralarında olduğu bir çok önemli atlet mücadele verecek.