Bellona Kayseri Basketbol da transfer
Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Kübra Siyahdemir ile anlaşma sağlandı.
Spor 12.10.2019, 10:21 12.10.2019, 10:27
Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Kübra Siyahdemir ile anlaşma sağlandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele verecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı transfer yaptı. Sarı Kırmızılılar, kadrosuna Beşiktaş’tan Kübra Siyahdemir’i takviye etti.
1986 doğumlu ve kısa forvet mevkinde oynayan Kübra Siyahdemir ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından "Hoşgeldin Kübra Siyahdemir. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Kübra Siyahdemir ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
(AG-Y)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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