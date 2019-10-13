Son Dakika
Futbol: Hazırlık maçı
"NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"
Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı
"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü amaçlanıyor"
Ayhancan Güven ikinci kez şampiyon
Günün özeti

Bellona Kayseri Basketbol da transfer

Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Kübra Siyahdemir ile anlaşma sağlandı.

Spor 12.10.2019, 10:21 12.10.2019, 10:27
Bellona Kayseri Basketbol da transfer

Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Kübra Siyahdemir ile anlaşma sağlandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele verecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı transfer yaptı. Sarı Kırmızılılar, kadrosuna Beşiktaş’tan Kübra Siyahdemir’i takviye etti.

1986 doğumlu ve kısa forvet mevkinde oynayan Kübra Siyahdemir ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Kulübün sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından "Hoşgeldin Kübra Siyahdemir. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında Kübra Siyahdemir ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

(AG-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Bellona Kayseri Basketbol #spor #Kübra Siyahdemir
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@