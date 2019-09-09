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Bellona Kayseri Basketbol laktat testinden geçti
Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda sürdürürken, Sarı-Kırmızılılar sabah farklı testlerden geçti.
Spor 09.09.2019, 14:39
Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda sürdürürken, Sarı-Kırmızılılar sabah farklı testlerden geçti.
Başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Bellona Kayseri Basketbol takımı, bugün yapılan antrenman öncesi Kadir Has Stadyumunda laktat testine tabi tutuldu. Yapılan laktat testinin ardından oyuncular çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.(İHA)
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