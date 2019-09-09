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Bellona Kayseri Basketbol'da transfer

- Kayseri ekibi, Shacobia Shaunte Barbee ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor 09.09.2019, 13:40
Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
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KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Shacobia Shaunte Barbee'yi kadrosuna kattı.

Bellona Kayseri Basketbol, ABD'nin Duke Koleji'nde forma giyen 25 yaşındaki Barbee ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni transfer Barbee, Memorial Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Barbee, Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülke dışında ilk sezonum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım her şey yolunda gider. Sakatlıksız bir sezon olur." diye konuştu.


#Bellona Kayseri Basketbol #Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Shacobia Shaunte Barbee
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