Son Dakika
Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar
Kamu bankaları binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini düşürdü.
Meteorolojiden sağanak uyarısı
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Silivri açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Bellona Kayseri Rusya’da kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, Euro Cup ön Eleme maçında Rusya’nın Spartak Noginsk takımını 67-81 mağlup etti. Rövanş maçı 3 Ekim 2019 Perşembe günü Kayseri’de oynanacak.

Spor 27.09.2019, 08:54
Bellona Kayseri Rusya’da kazandı
banner63

Bellona Kayseri Basketbol takımı, Euro Cup ön Eleme maçında Rusya’nın Spartak Noginsk takımını 67-81 mağlup etti. Rövanş maçı 3 Ekim 2019 Perşembe günü Kayseri’de oynanacak.

Salon: Znamya Spor Salonu

Hakemler: Maka Kupatadze, Gatis Salins, Juozas Barkauskas

Spartak Noginsk (Rusya): Kristina Alikina (4), Milana Sumets (11), Veronika Dorosheva (3), Daria Zabolotnaia, Oxana Gorshechnikova, Yulia Garkavskaya (8), Margarita Dukhina (3), Raisa Andrianova, Evgeniia Korotygina (12) Marina Karpunina (19) Marina Krivolapova (7)

Bellona Kayseri Basketbol: Shacobia Shaunte Barbee (23), Kennedy Valentine Burke (16), Klaudia Perisa (8), Ayşegül Günay (21), Luca Ivankovic (13), Beril Albayrak, Sanem Zeren, Gizem Sezer

Periyotlar: 1.Periyot: 18-19 (Bellona Kayseri Basketbol) 2.Periyot: 18-18 (Berabere) 3.Periyot: 17-27 (Bellona Kayseri Basketbol) 4.Periyot: 14-17 (Bellona Kayseri Basketbol)

Devre: 36-37 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)

(İHA)
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@