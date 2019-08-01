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Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
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#YASED
#Elif Su
#Mustafa Kaplan
#grup kuraları
#et tüketimii
#ego çözümü
#hırsızlığa teşebbüs
#KCK Ana Davasını karara bağladı
#Açıkhava konserleri
#firari zanlı
#Kolpa
#Gür sakal
#malatya
#Cerablus
#enver demirel
#video haber
#Netanyahu
#2019 FIBA Dünya Kupası
#süperlig
#ego haberleri
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