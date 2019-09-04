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Bencic ABD Açık'ta yarı finalde
- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda kadınların 13 numaralı seribaşı Bencic, 23 numaralı seribaşı Vekic'i 2-0 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı finaline yükseldi
Spor 04.09.2019, 21:03
ANKARA (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Hırvat Donna Vekic'i 2-0 yenen İsviçreli Belinda Bencic, tek kadınlarda yarı finale çıktı.
Bencic, 1 saat 40 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında son 4'e kaldı.
22 yaşındaki Bencic, yarı finalde Bianca Andreescu ile Elise Mertens arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
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