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Bencic ABD Açık'ta yarı finalde

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda kadınların 13 numaralı seribaşı Bencic, 23 numaralı seribaşı Vekic'i 2-0 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı finaline yükseldi

Spor 04.09.2019, 21:03
Bencic ABD Açık'ta yarı finalde

ANKARA (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Hırvat Donna Vekic'i 2-0 yenen İsviçreli Belinda Bencic, tek kadınlarda yarı finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final maçında, 13 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile 23 numaralı seribaşı Donna Vekic karşılaştı.

Bencic, 1 saat 40 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında son 4'e kaldı.

22 yaşındaki Bencic, yarı finalde Bianca Andreescu ile Elise Mertens arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

#ABD Açık #Belinda Bencic #Donna Vekic #grand slam #tenis
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