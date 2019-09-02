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Berkay Özcan Başakşehir’de

Başakşehir Kulübü, milli futbolcu Berkay Özcan’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Spor 02.09.2019, 18:15
Berkay Özcan Başakşehir’de
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Başakşehir Kulübü, milli futbolcu Berkay Özcan’ı 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Transfer döneminin son gününde Başakşehir, Berkay Özcan’ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan’ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart’tan Hamburg’a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ümit milli takımımızın kaptanlığını yapan Berkay Özcan’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

(İHA)
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