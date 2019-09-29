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Berlin Maratonu'nu Etiyopyalı Bekele kazandı
-Almanya’nın başkenti Berlin’de koşulan maratondan erkeklerde Etiyopyalı Kenenisa Bekele, kadınlarda da vatandaşı Ashete Bekere birinci oldu
Spor 29.09.2019, 13:13
BERLİN (AA) - 46. Berlin Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Kenenisa Bekele, kadınlarda da vatandaş Ashete Bekere kazandı.
Almanya’nın başkenti Berlin'de koşulan maratonda Bekele, 2.01.41’lik derecesiyle birinci oldu. Etiyopyalı atlet böylelikle geçen yıl Berlin’de Kenyalı Eliud Kipchoge’ye ait 2 saat 1 dakika 39 saniyelik dünya rekorunu 2 saniye ile kaçırdı.
Kadınlarda ise Etiyopyalı Ashete Bekere 2.20.14’lük dereceyle ipi göğüsledi.
İkinciliği 2.20.21 ile Etiyopyalı Mare Dibaba, üçüncülüğü de Kenyalı atlet Sally Chepyego 2.21.06’lık dereceyle elde etti.
Berlin Maratonu’na bu yıl yaklaşık 47 bin sporcu katıldı.
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