Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı

Tyler Boyd Beşiktaş’ta

Tyler Boyd Beşiktaş’ta, Uzun süredi yapılan görüşmelerde Beşiktaş spor Kulübü, ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Vitoria Guimaraes’den ABD’li futbolcu Tyler Boyd ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklama ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezonun devre arasında Vitoria Guimaraes’den Ankaragücü’ne kiralık olarak giden Boyd, çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.

Beşiktaş'a trnsfer olan Tyler Boyd kimdir

Beşiktaş spor kulübü, Yeni Zelanda asıllı Amerikalı oyuncu ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Tyler Boyd Kimdir, 30 Aralık 1994 tarihinde ABD'nin Tauranga şehrinde doğan futbolcu ABD ve Yeni Zelanda uyruklu olup 1,80 boyundadır. Futbol kariyeri parlak olan boyd İleri ucun yanı sıra sol ve sağ kanatta da oynayabilen özelliğine sahip.

Beşiktaş bu transfer sonucu Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’e 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Tyler Boyd ise yıllık 1.2 milyon Euro ücret alacak.