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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör...
Spor 04.10.2019, 14:14
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde dün Wolverhampton ile oynayan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Wolverhampton maçında kadroda yer almayan Diaby ile N'Koudou'nun idmanda yer aldığı ifade edildi.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
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