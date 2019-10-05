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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah...
Spor 05.10.2019, 20:21
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.
Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.
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