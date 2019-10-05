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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah...

Spor 05.10.2019, 20:21
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve koşu çalışması ile başlayan idmanın, pas ve top kapma çalışması ile devam ettiği bildirildi. Taktik programının yer aldığı çalışmalar ile süren antrenmanın tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.



#Aytemiz Alanyaspor #Beşiktaş #futbol #süperlig
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