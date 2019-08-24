Son Dakika
Sinoplu Uzm. Onbaşı İdris Gezer, Hakkari’de şehit düştü
Dünya liderleri G7 Zirvesi için bir araya geldi
Hakkari Çukurca’dan acı haber
Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı
Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

Spor 24.08.2019, 20:40
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı sahada yapılan rejenarasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman, minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Dorukhan Toköz takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına 26 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
İmsak 04:30
Güneş 06:01
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:41
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Ankaragücü 2 2
10. Trabzonspor 1 1
11. Kasımpaşa 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Kayserispor 2 1
14. Gençlerbirliği 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 4
2. Keçiörengücü 2 4
3. Fatih Karagümrük 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Menemen Belediyespor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. İstanbulspor 1 1
10. Erzurum BB 1 1
11. Boluspor 2 1
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Arsenal 3 6
3. Leicester City 3 5
4. Man City 2 4
5. M. United 3 4
6. Tottenham 2 4
7. Brighton 3 4
8. Bournemouth 2 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Everton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. West Ham 3 4
14. Burnley 2 3
15. Aston Villa 3 3
16. Norwich City 3 3
17. Southampton 3 3
18. Wolverhampton 2 2
19. Newcastle 2 0
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 2 4
3. Real Valladolid 2 4
4. Osasuna 2 4
5. Mallorca 1 3
6. Athletic Bilbao 1 3
7. Atlético Madrid 1 3
8. Deportivo Alaves 1 3
9. Levante 2 3
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 2 1
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Getafe 1 0
18. Leganés 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@