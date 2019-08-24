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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.
Spor 24.08.2019, 20:40
Beşiktaş, Süper Lig’in 3. haftasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı.
Antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Dorukhan Toköz takımdan ayrı koşu yaptı.
Beşiktaş, yarın izin yapacak ve Ç. Rizespor maçı hazırlıklarına 26 Ağustos Pazartesi günü saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.(İHA)
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