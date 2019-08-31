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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki...
Spor 30.08.2019, 20:24
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için antrenman öncesinde Türk bayrağı açtı.
Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.
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