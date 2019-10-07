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Beşiktaş, iç saha performansıyla umutlandı

- Siyah-beyazlı takım, evinde kazandığı puanlarla Süper Lig'de umutlarını tazeledi - Deplasmandaki 3 maçını da kaybeden Beşiktaş, ligdeki 8 puanını Vodafone Park'ta topladı

Spor 07.10.2019, 12:11
Beşiktaş, iç saha performansıyla umutlandı


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, evindeki performansıyla umutlarını tazeledi.

Sezona çok kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta topladığı puanlarla iddiasını gelecek haftalara taşıdı.

Beşiktaş, bu sezonki 7 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, rakiplerine 3 kez yenildi.

Sezonun ilk 7 haftasında 8 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, tamamını taraftarının önünde toplayabildi. Evinde 4 maça çıkan Beşiktaş, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde ederken, 7. haftayı 12. sırada geçti.


- Deplasmanda puanı yok


Bu sezonun ilk 7 haftalık bölümünde 3 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, dış sahada puan alamayan tek takım olarak dikkati çekiyor.

Deplasmandaki 3 maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep Futbol Kulübüne 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, dışarıda şu ana kadar "sıfır" çekti.


- Evinde iyi savunma yaptı


Beşiktaş, evindeki savunma performansıyla göz doldurdu.

Ligde toplam 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçlarda daha iyi savunma yaptı. Beşiktaş, Vodafone Park'taki 4 maçta 2 gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki 3 lig karşılaşmasında ise kalesinde 10 gol gördü.

Evinde rakip fileleri 7 kez havalandıran Beşiktaş, deplasmanda 3 kez gol sevinci yaşadı.


- Yenilmezlik serisi 15 maça çıktı


Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle Vodafone Park'taki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Evinde son yenilgisini geçen sezon Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak alan siyah-beyazlı takım, sonraki 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlikle 35 puan topladı.


#Aytemiz Alanyaspor #Beşiktaş #futbol #iç saha #süperlig
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