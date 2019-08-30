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Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 37. randevuda

- İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 23'ünü siyah-beyazlılar, 7'sini yeşil-mavililer kazandı - Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 14 maçtır yenemiyor - Taraflar arasında İstanbul'daki son 9 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 4, konuk ekip bir galibiyet aldı

Spor 30.08.2019, 07:50 30.08.2019, 10:36
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 37. randevuda
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 23'ünü Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 7 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 67 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 35 gol attı.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 4-1, deplasmanda ise 7-2'lik skorlarla kazandı.

- Çaykur Rizespor 14 maçtır kazanamıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 14 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 14 maçtan 10'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

- İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 18 lig maçının 12'sini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 36 gole, Karadeniz ekibi 15 golle karşılık verdi.

Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 9 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

- Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.
 

#Beşiktaş #Çaykur Rizespor #futbol #süper lig
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