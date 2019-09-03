Son Dakika
ABD’den İran’a ‘uzay’ yaptırımı
Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralandı
Freni patlayan tır iki aracı ezdi: Feci kaza kamerada
Karabük çöplüğünde 22 kaçak göçmen yakalandı
Londra’da Hindistan karşıtı protesto
Malatya’da beyzbol sopları ile iş yerine baskın
İzne gelen sözleşmeli er kolunu makineye kaptırdı
Bursasporlu taraftarlardan gelin ve damada sürpriz
Hastaneden suçlu kaçırmaya çalışmışlardır, tutuklandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenli bölge açıklaması

Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek futbolcuların listesini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor: "Loris Karius, Utku Yuvakuran,...

Spor 03.09.2019, 18:41 03.09.2019, 22:50
Beşiktaş'ın UEFA listesi belli oldu
banner63

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek futbolcuların listesini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül Douglas Santos, Domagoj Vida, Enzo Roco, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges Kevin N’Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir"

#Beşiktaş #futbol #UEFA Avrupa Lig
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@