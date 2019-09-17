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Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti
Gazişehir Gaziantep maçı için itiraza hazırlanan Beşiktaş, bu kararından vazgeçti.
Spor 17.09.2019, 20:48 17.09.2019, 22:30
Gazişehir Gaziantep maçı için itiraza hazırlanan Beşiktaş, bu kararından vazgeçti.
Gazişehir Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF’ye yapacağı itirazdan son dakika kararı ile vazgeçti. TFF’nin bu konu ile ilgili bir karar çıkarmayacağını düşünen yönetim, başvuru kararından vazgeçti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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