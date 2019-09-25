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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor

- Bahçeşehir Koleji, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı takıma sponsor oldu

Spor 25.09.2019, 19:13
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na yeni sponsor
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İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ın yeni sponsoru Bahçeşehir Koleji oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sponsorluk anlaşmasının imzalarını Beşiktaş Kulübü Basketbol Direktörü Turhan Koray ile Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ'ın attığı kaydedildi.

Turhan Koray, yaptığı açıklamada, Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Bahçeşehir Koleji'nin bu sezon maçlarını BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapacağını belirterek, "Bu vesileyle iki kurum arasında iş birliği yapma fırsatı ortaya çıktı ve Bahçeşehir Koleji, kadın basketbol takımımıza sponsor oldu. Personelinin yüzde 78'ini kadınların oluşturduğu Bahçeşehir Koleji'nin, kadın basketbol takımımıza sponsor olmasından büyük bir mutluluk duydum. Yönetim kurulu üyemiz ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduklarını aktararak, "İcra kurulu başkanımız Hüseyin Yücel'in Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olması sebebiyle Beşiktaş ile birçok iş birliği gerçekleştirdik. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu anlaşmayla kadın sporcuları destekliyor olacağız. Bu iş birliği her iki kuruma da hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

#Bahçeşehir koleji #basketbol #Beşiktaş #Kadınlar Basketbol Süper Ligi #sponsor
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