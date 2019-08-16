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Beşiktaş kafilesi Sivas’ta

Beşiktaş, Süper Lig’in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas’a geldi.

Spor 16.08.2019, 18:19 16.08.2019, 18:38
Beşiktaş kafilesi Sivas’ta
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Beşiktaş, Süper Lig’in 1. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanacağı maç için Sivas’a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı kafileyi burada çok sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sivasspor’un eski futbolcusu Douglas’a ise taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Çiçek ve meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak olan müsabakada saat 21.45’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ’IN KAFİLESİNDE İSE ŞU İSİMLER YER ALDI:

“Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domogj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın.”

Sakatlıkları devam eden Karius, Burak Yılmaz, Roco ve Atiba ile transfer görüşmeleri devam eden Mirin ile cezalı olan Lens kafilede yer almadı. (İHA)

Beşiktaş kafilesi Sivas’ta

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#yeni transferler #yeni sezon #sivas #süper lig #Beşiktaş
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