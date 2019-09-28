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Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
TRABZON (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda...
Spor 28.09.2019, 20:43
TRABZON (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.
Taraftarların ilgi gösterdiği Beşiktaş takımı, kalacakları otele geçerek kampa girdi.
Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.
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