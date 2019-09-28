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Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

TRABZON (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda...

Spor 28.09.2019, 20:43
Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
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TRABZON (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarların ilgi gösterdiği Beşiktaş takımı, kalacakları otele geçerek kampa girdi.

Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.


#Beşiktaş kafilesi kente geldi #futbol #trabzon
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