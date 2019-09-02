Beşiktaş Kulübü, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı

Abdoulay Diaby kimdir? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi...

Malili futbolcu Abdoulay Diaby, 21 Mayıs 1991 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Fransız ekibi Sedan’ın altyapısında başladı, 2013 senesinde Lille’e katıldı.

İki sezon kiralık olarak Belçika’da Mouscron forması giyen Abdoulay Diaby, 2015 yazında Club Brugge’a transfer oldu. Belçika ekibinde 3 yıl geçiren Malili futbolcu 2018 yazında ise 4,5 milyon euro’luk bedelle Sporting’e gitti.

Mali Milli Takımı formasını da 17 kez giydi ve 5 gol attı.