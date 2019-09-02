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Beşiktaş Kulübü, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı
Spor 02.09.2019, 20:04 02.09.2019, 22:13
Beşiktaş Kulübü, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı
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İki sezon kiralık olarak Belçika’da Mouscron forması giyen Abdoulay Diaby, 2015 yazında Club Brugge’a transfer oldu. Belçika ekibinde 3 yıl geçiren Malili futbolcu 2018 yazında ise 4,5 milyon euro’luk bedelle Sporting’e gitti.
Mali Milli Takımı formasını da 17 kez giydi ve 5 gol attı.