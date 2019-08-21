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Beşiktaş, Mirin’in transferini açıkladı
Beşiktaş, Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat Mirin’in Toulouse’a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
Spor 21.08.2019, 10:47
Beşiktaş’a geçtiğimiz sezon devre arasında gelen ancak gösterdiği performans sonrasında kadroya girmekte zorlanan Fransız savunmacı Nicolas Isimat Mirin’in Fransa’nın Toulouse takımına kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Dün Fransa’ya giden ve Toulouse için sağlık kontrolünden geçen Mirin, kontrollerin ardından yeni takımına imza attı. Toulouse, bu transferde satın alma opsiyonuna da sahip oldu.(İHA)
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