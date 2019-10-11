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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 10.10.2019, 21:25
Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N’Koudou katılmadı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.30’da basına kapalı yapacağı çift antrenmanla devam edecek.(İHA)
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