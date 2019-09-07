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Beşiktaş Park’ta ay-yıldızlı şölen
A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam Andorra ile karşılaşacağı Beşiktaş Park’ta taraftarların oturacağı koltuklara Türk bayrağı konuldu. Maçın başlama düdüğü ile birlikte statta Türk bayraklarıyla adeta bir şölen yaşanacak.
Spor 07.09.2019, 20:29
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında bu akşam saat 21.45’de Beşiktaş Park’ta Andorra ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi maçın oynanacağı stadın her bir koltuğu Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı-beyaza bürünen Beşiktaş Park’ta müsabakanın ilk düdüğü itibariyle de adeta ay-yıldızlı bir şölen yaşanacak.(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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