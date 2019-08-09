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Beşiktaş Portekizli sol beki renklerine kattı
Beşiktaş, Guingamp’dan 24 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho’yu 1 yıllığına opsiyonlu olarak kiraladı.
Spor 09.08.2019, 09:57 09.08.2019, 10:26
Beşiktaş, Guingamp’dan 24 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho’yu 1 yıllığına opsiyonlu olarak kiraladı.
Fransız ekibi Guingamp, Portekizli stoper Pedro Rebocho’nun 1 yıllığına opsiyonlu olarak Beşiktaş’a kiralandığını duyurdu. Kulüp yaptığı paylaşımla futbolcuya teşekkür etti.
Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1’de oldukça iyi bir performans gösteren Rebocho, 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada yer aldı ve 8 asist yaptı. Portekizli oyuncu, lig kupası ve Fransa Kupası’nda ise görev yaptığı 7 karşılaşmada, 4 kez gol pası verdi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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