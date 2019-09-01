Beşiktaş puan kaybetti

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan hareketlenen Caner’in pasında topla buluşan Adem Ljajic’in ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

11. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Lens’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

13. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Adem Ljajic’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

18. dakikada Boyd’un ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda defanstan seken top Güven Yalçın’da kaldı. Güven’in altıpastan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

21. dakikada sol kanattan Adem Ljajic’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarıya gitti.

34. dakikada sol taraftan Adem Ljajac’in kullandığı köşe vuruşunda direk kaleye giden topu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.

37. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında orta sahada topla buluşan Pauw’un ara pasında defansın arkasına sarkan Oğulcan’ın ceza sahası içine girip kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

53. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Vida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

55. dakikada sol kanatta topu alan N’Koudou’nun yerden direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

73. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül’ün ortasında arka direkte bulunan N’Koudou’nun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

76. dakikada Adem Ljajic’in ceza sahası içine rakiplerini geçerek girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

90+7. dakikada sağ taraftan Samudio’nun içeri çevirdiği topa arka direkte Vetrih’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xxx, Ruiz xx, Caner Erkin xx, Dorukhan Toköz xx, Adem Ljajic xx, Oğuzhan Özyakup x (Douglas dk. 46 x), Lens xx (Rebocho dk. 86 ?), Tyler Boyd xx (N’Koudou dk. 46 xxx), Güven Yalçın xx

Yedekler: Utku, Roco, Orkan, Kartal, Muhayer, Necip, Umut Nayir

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Morozyuk xx (Orhan dk. 67 x), Chatziisaias xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Attamah xx, Vetrih xx Pauw xx (Diomande dk. 80 ?), Boldrin xx, Samudio xx, Oğulcan Çağlayan xx (Scepovic dk. 61 x)

Yedekler: Tarık, Burak, Barış Alıcı, Abdullah, Sasse, Atakan, Oğuz Kaan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Vida (dk. 53) (Beşiktaş), Oğulcan Çağlayan (dk. 37) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Lens, Dorukhan, Adem Ljajic, Rebecho, Nkoudou (Beşiktaş), Morozyuk (Çaykur Rizespor)

BEŞİKTAŞ PARK’TA SERİ 13 MAÇA ÇIKTI

Evinde 12 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle seriyi 13 maça çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 3.haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde 12 maçtır yenilgi yüzü göremeyen ve bu maçlarda 9 galibiyet 3 de beraberlik çıkaran siyah-beyazlılarda Beşiktaş Park’taki yenilmeme serisi 13 maça çıktı.

Beşiktaş, taraftarı önündeki son mağlubiyetin 11 Kasım 2018 tarihinde oynanan 2-1’lik Sivasspor maçında almıştı.

AVCI SON DAKİKALARI NOT ETTİ

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizepor maçının 85. dakikasından itibaren elindeki defterine bir takım notlar alması dikkatlerden kaçmadı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI İSYAN ETTİ

Beşiktaş taraftarı Rizespor maçının uzatma dakikalarında arka arkaya gelen sarı kartlar sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu’yu protesto etti ve “Yönetim uyuma Beşiktaş’a sahip çık" diye tempo tuttu.

Beşiktaş taraftarı, Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun arka arkaya çıkardığı sarı kartları protesto etti. Uzatma dakikalarında Rebocho ve Nkoudou’ya gösterilen sarı kartlar sonucu hakem Uğurlu’yu protesto etmek için uzun süre alkışlayan siyah-beyazlı taraflar, ardından da “Yönetim uyuma, Beşiktaş’a sahip çık” tezahüratıyla tempo tuttu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bu tezahüratların dozu daha da arttı.

((Güven Mert Ercan-Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)