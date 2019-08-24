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Beşiktaş, Sivas mağlubiyetini unutturdu

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe’yi taraftarı önünde farklı mağlup eden Beşiktaş, ilk hafta Sivasspor deplasmanında aldığı 3-0’lık yenilgiyi unutturdu.

Spor 23.08.2019, 22:38
Beşiktaş, Sivas mağlubiyetini unutturdu

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe’yi taraftarı önünde farklı mağlup eden Beşiktaş, ilk hafta Sivasspor deplasmanında aldığı 3-0’lık yenilgiyi unutturdu.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’na Sivasspor deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle başlayan ve oynadığı futbolla da taraftarlarını üzen Beşiktaş, Sivas mağlubiyetini Göztepe maçında unutturdu. Bu sezon taraftarı önünde çıktığı ilk maçta İzmir ekibi karşısında özellikle ikinci yarıda çok etkili oynayan siyah-beyazlılar, Güven Yalçın, Caner Erkin ve Adem Ljajic’in golleriyle sonuca giderek ilk puanlarını topladı.

NKOUDOU HAREKET GETİRDİ

45+2’de Güven Yalçın’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlı ekip, 54’te Caner Erkin, 59’da da Adem Ljajic’in golleriyle 3-0’lık galibiyete uzanırken, yeni transfer Nkoudou, oyuna dahil olduktan sonra hücum hattına hareket getiren isim oldu. Sol kanattan yaptığı uzun mesafeli koşularla tribünleri de coşturan Nkoudou, ilk maçında tam not aldı. İlk maçında Sivas deplasmanında 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Göztepe’yi sahasında aynı skorla devirerek, taraftarlarını mutlu etti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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