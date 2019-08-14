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Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.
Spor 14.08.2019, 14:26
Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.
Atiba Hutchinson ve Enzo Roco, takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.
Beşiktaş, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.(İHA)
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