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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışma ile başladı.
Spor 12.08.2019, 14:19
Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı çalışma ile başladı.
Atiba Hutchinson ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.
Siyah-beyazlılar, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapacağı çalışmayla devam edecek.(İHA)
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