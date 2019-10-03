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Beşiktaş Sompo Sigorta'dan pota altına takviye

Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta, deneyimli oyuncu Oğuz Savaş'ı transfer etti.

Spor 03.10.2019, 16:16 03.10.2019, 16:39
Beşiktaş Sompo Sigorta'dan pota altına takviye
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İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta, deneyimli oyuncu Oğuz Savaş'ı transfer etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada 32 yaşındaki Oğuz Savaş ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen'de forma giyen 2,12 metre boyundaki Oğuz Savaş, basketbola Ülkerspor altyapısında başladı. 2003-2004 sezonunda Yeşilyurt'ta forma giydikten sonra 2004-2006 yıllarında Ülkerspor'da görev alan deneyimli basketbolcu, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2015'e kadar sarı-lacivertli takımın formasını giyen Oğuz, 2015-2016'da Darüşşafaka Tekfen'in kadrosuna dahil oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#basketbol #Basketbol Süper Ligi #Beşiktaş Sompo Sigorta #Oğuz Savaş
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