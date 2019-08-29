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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde,...
Spor 29.08.2019, 11:30 29.08.2019, 15:07
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Sahada yapılan ısıma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanın pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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