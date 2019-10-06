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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edilecek

Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 69. dakikasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği bildirildi.

Spor 06.10.2019, 19:27 06.10.2019, 19:32
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edilecek
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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın 69. dakikasında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ameliyat edileceği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün sağ dizinde patella (diz kapağı) çıkığına bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada siyah-beyazlı futbolcunun ameliyat edileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Beşiktaş #Dorukhan Toköz #futbol
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