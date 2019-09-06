Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindekida kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmana, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un katılmadığı aktarıldı.

İzinden dönen yeni transfer Abdoulay Diaby'nin ise takım arkadaşları ile tanıştığı ve düz koşu yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş, yarın Ümraniyespor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.