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Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
İzinden dönen Abdoulay Diaby, takım arkadaşlarıyla tanıştı ve düz koşu yaptı
Spor 06.09.2019, 14:11 06.09.2019, 14:59
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un katılmadığı aktarıldı.
İzinden dönen yeni transfer Abdoulay Diaby'nin ise takım arkadaşları ile tanıştığı ve düz koşu yaptığı ifade edildi.
Beşiktaş, yarın Ümraniyespor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.
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