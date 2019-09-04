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Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
- Yeni transfer Mohamed Elneny takımla siyah-beyazlı takımla idmanına çıktı
Spor 04.09.2019, 20:46 04.09.2019, 20:51
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşuların ardından çeşitli pas çalışmaları yapıldı. Minik kale maç ve dar alanda kontrollü pas idmanın ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idman sona erdi.
Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
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