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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

- Siyah-beyazlı kulüp, Oğuzhan Özyakup'un sol arka üst adale grubunda (Hamstring) 1. derece zorlanma olduğu tespit edildi

Spor 02.09.2019, 19:17 02.09.2019, 21:23
Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında oyundan alınan Oğuzhan Özyakup'un durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Oğuzhan Özyakup'un sol arka üst adale grubunda ağrı hissettiği belirtilirken, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda, oyuncumuzun sol arka üst adale grubunda (Hamstring) 1. derece zorlanma olduğu tespit edilmiş, milli takım sağlık heyeti ile durum değerlendirmesi yapılarak oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmasına ve sürdürülmesine karar verilmiştir." denildi.

#Beşiktaş #futbol #Oğuzhan Özyakup
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