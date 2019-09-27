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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı...
Spor 27.09.2019, 13:44
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı belirtildi.
Tedavisine devam eden Victor Ruiz'in idmana katılmadığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve karşılaşma için özel uçakla Trabzon'a gidecek.
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