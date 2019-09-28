Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 28.09.2019, 15:06
Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Antrenmana tedavisi devam edilen Victor Ruiz katılmadı.
Beşiktaş, bugün saat 18.30’da özel uçakla Trabzon’a gidecek ve kampa girecek.(İHA)
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