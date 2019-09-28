Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Victor Ruiz katılmadı.

Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.