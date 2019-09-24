Son Dakika
İsrail güçleri evinin yıkılmasına tepki gösteren Filistinli aileye saldırdı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK’ya sevk edildi
Skandal FETÖ belgesine Bakanlıktan soruşturma
Suriye’deki göçmenlerin trajedisi kamerada
Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya’dan ülkesine gönderildi
Yapı Kredi Ekonomik Araştırmalar Kürsüsü kuruldu
İstanbul’da deprem paniği
Hava harekatıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı
Yeni Malatyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Trabzosnpor’un konuğu olacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına start verdi.

Spor 24.09.2019, 16:51 24.09.2019, 17:02
Beşiktaş, Trabzonspor mesaisine başladı
banner63

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Trabzosnpor’un konuğu olacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına start verdi.

Süper Lig’in 5. haftasında dün sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular idmanı koşu ve streching çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana sakat olan Victor Ruiz katılmazken, Enzo Roco ise takımla birlikte çalıştı.

Yarın günü izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına perşembe günü yapacağı idmanla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#spor #süper lig #Trabzonspor #Beşiktaş
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:31
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:50
Yatsı 20:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@