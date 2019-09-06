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Beşiktaş, Ümraniyespor ile yarın hazırlık maçı yapacak
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı mücadelenin çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı...
Spor 06.09.2019, 10:05 06.09.2019, 10:33
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı mücadelenin çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takım, milli müsabakalar nedeniyle verilen arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
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