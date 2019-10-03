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Beşiktaş, Wolverhampton'a yine yenildi: 1-0

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers ekibine sahasında 1-0 yenildi.

Spor 03.10.2019, 21:47 03.10.2019, 22:06
Beşiktaş, Wolverhampton'a yine yenildi: 1-0

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton’ı konuk etti. İngiliz ekibi maçın uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada orta sahada topla buluşan Güven Yalçın’ın kaleyi cepheden gören noktada vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

27. dakikada Jimenez’in ortasında ceza sahası içinde Vida’ya çarpan top kaleye yöneldi ancak Karius meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada Caner’in ortasında Umut’un pasını alan Adem Ljajic’in topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, üstten dışarı gitti.

34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens’in rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerek yaptığı ortada müsait pozisyondaki Caner’in şutu kaleyi bulmadı.

42. dakikada kullanılan korner atışında Necip’in vuruşunda top Wolwes savunmasına çarpıp direğe takıldı. Direkten dönen topu Dorukhan tamamlamak istedi ancak top kornere çıktı.

43. dakikada Caner’in ortasında Umut’un vuruşunda savunma araya girdi ve top kaleci Patricio’da kaldı.

47. dakikada Caner’in ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Patricio’nun kucağında kaldı.

55. dakikada sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta Moutinho’nun ön direğe yaptığı ortaya yükselen Jimenez’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

67. dakikada Saiss’in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Karius topu yumrukladı.

68. dakikada Adem Ljajic’in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Vida’nın kafa vuruşu auta çıktı.

83. dakikada gelişen Wolverhampton atağında savunma arkasında topla buluşan Cutrone’nin şutu az farkla yandan auta çıktı.

90+3. dakikada savunmanın arkasına atılan topta meşin yuvarlağı kapan Boly yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx

Beşiktaş: Karius xx, Douglas xx, Vida xx, Necip xx, Rebocho xx, Elneny x, Dorukhan xx (Oğuzhan dk. 79 ?), Lens xx (Gökhan Gönül dk. 84 ?), Caner x, Adem Ljajic xx, Güven Yalçın ? (Umut dk. 27 ?)

Yedekler: Utku, Enzo, Atiba, Boyd

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Wolverhampton: Patricio xx, Boly xxx, Coady xx, Saiss xxx, Neves xx, Moutinho xxx, Jonny xx, Doherty xx, Neto x (Traore dk. 46 xx), Gibbs-Whit xx (Dendoncker dk. 62 xx), Jimenez xx (Cutrone dk. 79 xx)

Yedekler: Ruddy, Vallejo, Bennett, Vinagre

Teknik Direktör: Nuno Santo

Gol: Boly (dk. 90+3) (Wolverhampton)

Sarı kartlar: Dorukhan, Abdullah Avcı (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Jonny (Wolverhampton)

(İHA)

#Beşiktaş
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