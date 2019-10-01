Son Dakika
İslam düşmanı Fransız yazar hakkında soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 51 değerlendirmesi
YPG/PKK'dan Afrin kent merkezine topçu saldırısı
Otogaza 27 kuruş zam
Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu’yu Orta Doğu’ya bağlayacak”
"Türkiye kendi sınırlarını aşan bir umudun ve insanlık davasının adıdır"

Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde...

Spor 01.10.2019, 20:19
Beşiktaş, Wolverhampton maçı hazırlıklarına başladı
banner63


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynadıklarını aktarıldı.

Sakatlığı geçen Victor Ruiz'in yenilenme çalışmasına katıldığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı'nın da antrenmanı izlediği duyuruldu.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


#Beşiktaş #futbol #UEFA Avrupa Ligi #Wolverhampton
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@