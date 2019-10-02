Beşiktaş-Wolverhampton maçına doğru
Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo: "Beşiktaş'ın uluslararası deneyimi olan çok oyuncusu var. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık" dedi
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Beşiktaş'a konuk olacak İngiliz ekibi Wolverhampton'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo, zorlu bir mücadele olacağını bildiklerini söyledi.
Santo, Ritz Carlton Otel'de gerçekleştirilen ve bir saat geç başlayan basın toplantısında, yarınki karşılaşmanın çekişmeli geçeceğini belirterek, "Beşiktaş'ın uluslararası deneyimi olan çok oyuncusu var. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık." dedi.
İstanbul'a geç gelmeleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Santo, "Etkilenmemek için son antrenmanımızı yapıp buraya öyle geldik. İngiltere saatine göre bizim için uygun bir durum." diye konuştu.
Santo, Beşiktaş'ın bu sezon kötü performans göstermesi ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Slovan Bratislava'dan 4 gol yemesinin hatırlatılması üzerine, "Futbolun iyi ve kötü sonuçları var. Beşiktaş o durumdaysa avantajı kullanmak istiyoruz. Sonuçta Beşiktaş iyi takım." ifadelerini kullandı.
Santo, takımda eksik bulunmadığını ve kadrodaki her oyuncunun forma giyebileceğini sözlerine ekledi.
Coady: "Zor maç olacak"
Wolverhampton oyuncusu Conor Coady, "Kura çekimi sonrasında İstanbul'da oynayacağımız için çok heyecanlandık. İngiltere'de oynamış oyuncuları var, tanıyoruz. Zor maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Vodafone Park'ta oluşturulacak atmosfer konusunda Coady, "Güçlü Türk taraftarına karşı oynayacağız. Buna benzer atmosferlerde bulunduk. Bununla mücadele edeceğiz. Beklediğimiz bir atmosfer. Hoşuma gideceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
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