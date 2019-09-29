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Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta...

Spor 29.09.2019, 14:04 29.09.2019, 14:06
Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın, yarın satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:

1. kategori: 265 lira

2. kategori: 250 lira

3. kategori: 225 lira

4. kategori: 215 lira

5. kategori: 180 lira

6. kategori: 165 lira

7. kategori: 110 lira

8. kategori: 100 lira

VIP: 750 lira

1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira

#Beşiktaş #futbol #süperlig #UEFA Avrupa Ligi #Wolverhampton
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