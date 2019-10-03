Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers





İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Beşiktaş ile Wolverhampton Wanderers arasında yapılacak 2. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Lens, N'Koudou, Güven Yalçın

Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto



