Flaş HaberErdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Son Dakika
Beşiktaş’ın ilk golü Güven’den geldi
Beşiktaş’ın yeni sezondaki ilk golü Güven Yalçın’dan geldi. Burak Yılmaz’ın yokluğunda Göztepe maçında ilk 11’de sahaya çıkan genç futbolcu, 45+2. dakikada Caner’in pasında topu ağlara gönderen isim oldu.
Spor 23.08.2019, 21:30
Beşiktaş, 2019-2020 sezonunun ilk golüne Güven Yalçın’la ulaştı. Burak Yılmaz’ın sakatlığı sonrasında Göztepe karşılaşmasına ilk 11’de çıkan genç futbolcu, 45+2. dakikada Göztepe ağlarını havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu. Kazanılan korner atışında Göztepe savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topta Lens, müsait pozisyondaki Caner’i gördü. Tecrübeli oyuncu, ceza sahası içindeki boşluğu görerek son çizgiye indi ve kale sahası içine çok sert ortaladı. Boşta kalan Güven Yalçın topu filelere göndererek hem takımını öne geçirdi hem de Beşiktaş’ın bu sezonki ilk golünü kaydetti. Maçın 6. dakikasında da gole çok yaklaşan genç oyuncu, uzaktan sert şutunda üst direğe takıldı.(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
21°
açık
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
|İmsak
|04:29
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0