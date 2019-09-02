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Beşiktaş'ın parlak dönemi belgeselleştirildi
- Siyah-beyazlı futbol takımının üst üste 3 kez şampiyon olduğu 1989-1992 yıllarının anlatıldığı "Kolej Havası" belgeselinin galası Vodafone Park'ta düzenlendi
Spor 02.09.2019, 20:01
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı tarihinin en parlak döneminin anlatıldığı "Kolej Havası" belgeselinin galası yapıldı.
Yönetmenliğini Sertan Ünver'in, yapımcılığını Güverte Film'in üstlendiği "Kolej Havası" belgeseli, Beşiktaş tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan, 1989-1992 yıllarında üst üste 3 şampiyonluk kazandığı takıma ve efsane futbolcular Metin-Ali-Feyyaz dönemine odaklanıyor.
Serpil Hamdi Tüzün'ün kurduğu öz kaynak düzeni ile başlayıp Süleyman Seba ile devam eden dönemin anlatıldığı belgesel, 6 Eylül'de vizyona girecek.